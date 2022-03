Journées bruxelloises de l'eau 2022

Les Journées bruxelloises de l'eau sont organisées cette année du 20 au 27 mars, pour leur 6e édition, avec à leur programme une septantaine d'activités, annoncent lundi Bruxelles Environnement et Coordination Senne. La Journée mondiale de l'eau se tiendra le mardi 22 mars.

L'objectif de ces journées est double. D'une part, sensibiliser les Bruxellois à la place et à l'importance de l'eau en ville, et, de l'autre, leur permettre de profiter de ses différentes facettes.

Croisières, activités nautiques, balades nature, visites guidées, ateliers et animations, expositions, conférences et sauvetage de batraciens sont au programme. Des rendez-vous organisés notamment par les communes bruxelloises et de nombreuses associations.

La station d'épuration Sud à Forest, tout récemment modernisée, ouvrira notamment ses portes au public les samedi 19 et dimanche 20 mars.

Toutes les activités sont gratuites, le programme complet est à consulter le site de Bruxelles environnement.