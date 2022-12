Journée Viva for Life : faites la progra de Tipik !

Quel bonheur de pouvoir partager sa propre musique sur les ondes de Tipik… Et c’est encore plus plaisant lorsque c’est pour la bonne cause ! Ce vendredi 23 décembre, de 6 à 19 heures, à quelques heures de la sortie du cube, Tipik s’associe à Viva for Life et vous propose de choisir le morceau que vous voulez diffuser à la radio.

Dès à présent, choisissez un disque qui vous tient à cœur sur la page de soutien dédiée. Pour chaque titre partagé, vous reverserez un don pour venir en aide aux jeunes enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté et à leur famille.