Demain jeudi, le temps sera orageux dès le réveil avec une première salve de coups de tonnerres en toutes régions. On peut espérer une petite accalmie en cours de matinée, mais ce sera de courte durée car l’après-midi sera à nouveau instable et orageuse. Malgré cette météo enfin plus humide et chahutée, les températures resteront élevées : 23 à 27°C.