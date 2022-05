Journée Star Wars : un orchestre de droïdes LEGO interprète le thème iconique de Star Wars

Véritable légende d’Hollywood, John Williams est très certainement le compositeur de musiques de film le plus connu et le plus important de notre époque, auteur de musiques et thèmes iconiques que tout le monde connaît et reconnaît dès les premières notes, de la Marche Impériale au thème d’Hedwige, en passant par le thème bouleversant de la Liste de Schindler ou la partition des films Jurassic Park, John Williams a marqué de son emprunte l’univers cinématographique.

Et parmi les thèmes iconiques qui ont bercé non pas une, ni deux mais bien trois générations, il y a bien sûr l’ensemble des musiques composées par John Williams pour la saga Star Wars de George Lucas. Du thème principal à la Marche impériale en passant par le fameux thème d’amour, Across the star. Cette musique qui fait partie intégrante de la saga des étoiles a pourtant failli ne jamais voir le jour. En effet, lorsque George Lucas travaillait sur le premier volet de la saga, l’épisode 4 (les fans rompus à la chronologie star warsienne comprendront la logique) intitulé Un nouvel espoir, n’avait pas prévu de faire composer une musique inédite pour son film, voulant se tourner plutôt vers de la musique symphonique savante déjà existante, comme le faisait Stanley Kubrick.

C’est Steven Spielberg, un ami de George Lucas, qui lui conseille de se tourner vers John Williams avec qui Spielberg avait déjà collaboré sur différents films, dont Les dents de la mer. John Williams perçoit tout de suite les possibilités narratives que peut offrir une musique originale. Il se lance dans la composition de la bande originale d’une heure trente, qu’il doit écrire en six semaines seulement. Il enregistrera avec le London Symphony Orchestra, grâce à ses relations privilégiées avec André Previn.

La partition finale se distingue des musiques de films de science-fiction, aux sonorités électriques et électroniques, pour se tourner vers l’orchestre symphonique et un langage romantique et postromantique, pétris de références musicales à Wagner, Dvorak, Holst ou encore Liszt. La musique de Star Wars a cette particularité d’utiliser des leitmotive, des phrases musicales ou rythmiques qui représentent et évoquent toujours le même personnage.

