Journée spéciale prix de l’énergie ce mercredi : posez vos questions à notre panel d’experts

Les questions sont multiples, à l’image des préoccupations des uns et de autres. De nos préoccupations. Dans ce contexte, la RTBF vous propose une journée spéciale Prix de l’Énergie qui se déclinera sur nos différentes antennes télé, radio, réseaux sociaux… et sur notre site internet. De nombreux reportages et interviews réalisés par nos équipes de journalistes seront proposés dans nos différents rendez-vous informatifs.

Et ce mercredi 21 septembre, sur notre site internet, entre 10 heures et 13 heures, des experts répondront en direct à vos questions dans le chat ci-dessous. Il s’agit de :

Francesco Contino, professeur à l’Ecole Polytechnique de l’UCLouvain ;

Philippe Mercier, expert énergie de Test Achats ;

Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté ;

Stéphane Boqué, porte-parole de la FEBEG (Fédération belge des entreprises électriques et gazières).

Le chat est organisé ce mercredi mais vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions si vous le souhaitez. Pour les réponses, rappelez-vous qu’il faudra patienter jusqu’à mercredi 21/9 entre 10 heures et 13 heures.

Parallèlement à ce chat, Test Achats mobilisera aussi son call center ce mercredi. Les experts de l’organisation de consommateurs attendront vos questions entre 9 heures et 17 heures au 0800 29 116.