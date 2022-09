Journée spéciale énergie: la RTBF répondra aux questions des consommateurs

La RTBF va lancer ce 21 septembre une journée spéciale afin de répondre à plusieurs questions essentielles en ce moment : "Comment bien lire sa facture ?", "Comment changer de fournisseur ?", "À quel moment faut-il le faire ?".

Un call center sera ainsi mis en disposition en collaboration avec Test Achat afin de fournir des solutions directes et personnalisées.

L’opération sera relayée dans les journaux télévisés de 13 heures et 19 heures 30 ainsi que dans On n’est pas des pigeons et dans un QR Spécial sur la Une, mais également en radio que lors des rendez-vous info de Vivacité. De quoi pouvoir soulager de nombreux ménages inquiets face à ces énormes hausses des prix de l’énergie.