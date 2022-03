Prix de l’énergie : la RTBF répond à vos questions ce mercredi 16 mars

Comment faire face à la hausse exorbitante des prix de l’électricité, du gaz et du carburant ? Les prix augmentent tellement que ça donne le vertige. Les mesures prises seront-elles suffisantes ? Quels sont les conseils et astuces pour moins consommer ? Quelles sont les solutions à court et moyen termes pour disposer d’énergie demain et à quel prix ? Quelles conséquences aura le conflit en Ukraine sur la transition écologique en Belgique et en Europe ? Quels choix la Belgique doit-elle faire pour garantir, à l’avenir, avec l’Europe, son approvisionnement énergétique ?