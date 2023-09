Journée sans voiture à Bruxelles : échec de la tentative de plus longue chaîne vélo du monde

Les organisations d'usagers du vélo GRACQ et Fietsersbond ont échoué dimanche à réaliser la plus longue chaîne cycliste au monde, entre Bruxelles, Hal et Tubize, a-t-on appris auprès du Fietsersbond.

Malgré la participation de 500 cyclistes et un départ simultané dans les trois villes, la chaîne n'a pas pu être bouclée sur les 22 kilomètres de long nécessaires pour battre le record. La tentative entrait dans le cadre de la Semaine de la Mobilité et du Dimanche sans voiture à Bruxelles.

Ce fut tout de même l'occasion pour les deux organisations de rappeler les efforts encore nécessaires pour améliorer l'usage du vélo dans les grandes villes, surtout en termes de sécurité. Le parcours, qui reliait les trois Régions du pays, avait pour ambition de porter un message national et demander que le vélo soit mieux pris en compte dans chacune des ces trois Régions.