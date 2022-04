Journée printanière ce mardi

Jeudi matin, à l’inverse, cette zone de pluie très affaiblie traînera sur le sud-est tandis que de belles éclaircies reviendront ailleurs sur le pays. Les températures se maintiennent entre 16 et 19°C.

Vendredi, encore un ciel assez nuageux mais temps sec, le vent bascule au nord, faible, les températures ne dépasseront plus 15 à 17°C mais cela reste très agréable pour la saison.

Le long week-end de Pâques devrait être complètement ensoleillé mais avec un petit vent d’est et de l’air un peu plus frais. On retrouvera des nuits fraîches, ensuite sous le soleil, les températures remontent lentement, on attend 15 à 17°C samedi, 14 à 17°C dimanche et 14 à 18°C lundi.