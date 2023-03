Journée portes ouvertes dans les palais de justice de Bruxelles et de Wallonie, dont celui de Liège

La plupart des palais de justice de Bruxelles et de Wallonie participaient ce samedi à une journée portes ouvertes. Organisée par avocats.be, l’ordre des barreaux francophones et germanophones, cette journée était l’occasion de découvrir ces palais de justice, mais aussi le fonctionnement de la justice ou le métier d’avocat. Des permanences juridiques et des procès fictifs étaient aussi souvent proposés.

C’était le cas au palais de justice de Liège, avec un procès civil le matin et un procès pénal l’après-midi, des procès fictifs mais avec de vrais avocats et de vrais magistrats et basés sur de vrais cas, déjà jugés. Ces procès permettent d’expliquer les rôles de chacun et chacune ainsi que le fonctionnement d’une audience.

Maître Eric Therer faisait partie des avocats qui accueillaient les visiteurs au palais de justice de Liège. Il explique : "C’est une journée portes ouvertes au sens premier du terme. Peu de gens le savent mais les audiences de justice sont en principe publiques. Mais ce n’est pas pour ça qu’on pousse le bout de son nez en journée pour venir écouter un procès. On a pu constater que des gens venaient avec des questions très précises par rapport à des situations qu’ils vivaient et, parfois, ils viennent avec des questions générales. Parfois, il y a des enfants qui s’interrogent sur le métier d’avocat, qui veulent savoir comment s’exerce ce métier.".