Dans l'émission "Grand bien vous fasse !", Ali Rebeihi reçoit en 2021, en pleine pandémie de Covid-19, Nathan Devers, philosophe et auteur du roman "Espace fumeur" (Editions Grasset) et Amine Benyamina, spécialiste en addictologie, pour traiter de la difficulté d'arrêter de fumer. Toujours d'actualité à l'approche de cette nouvelle Journée mondiale sans tabac, le podcast de 51 minutes livre avec bienveillance témoignages et conseils pour y voir plus clair quant à cette dépendance et propose des méthodes qui vous aideront à écraser votre dernière cigarette… sans aucune pression.

> Pour l'écouter : www.radiofrance.fr