Journée mondiale sans tabac : Générations sans Tabac appelle les clubs de sport à bannir le tabac de leurs infrastructures

À l’occasion de la journée mondiale sans tabac de ce 31 mai, Générations sans Tabac a appelé les clubs de sport à bannir le tabac de leurs infrastructures. Cet appel a été lancé dans le stade du Standard de Liège qui, comme tous les autres de la Pro League, est déjà sans tabac.

Générations sans Tabac existe depuis 2019. Son objectif est que plus aucun enfant né à partir de cette année-là ne devienne fumeur.

Ce mardi, des élèves de 5e primaire de l’Institut Saint-Louis de Sclessin, une école proche du stade du Standard, y ont symboliquement soufflé des bulles de savon.

"C’est mieux de souffler des bulles de savons que de fumer une cigarette. Fumer, euh, ça rend nos poumons… Euh, on a du mal à respirer.", explique une élève. "Fumer, c’est pas bien. Alors que quand je fais des bulles, ça ne fait rien, ce n’est pas dangereux pour la santé.", relève un de ses condisciples. Une autre ajoute : "On doit faire attention à ne pas fumer. Ce ne serait pas bien pour notre santé. Ma famille ne fume pas, donc je suis très contente de ça.". Un autre élève encore souligne : "Faut pas fumer parce que vous perdez votre argent. Fumer, ça pourrit la vie.".

Leur instituteur, Frédéric Fairon, explique : "On trouvait que c’était un moyen pour nous de conscientiser nos élèves aux dangers du tabac pour eux. Dans une grosse année, ils rentrent en secondaire où ils vont être confrontés au fait d’être incités à fumer donc on se dit, grâce à cette initiative, ils pourront être conscients que ce n’est pas bon pour eux. Certains nous ont fait part que des frères et sœurs, très jeunes, commençaient déjà à fumer, le but c’est vraiment de leur dire : "Stop. Toi, tu ne fumeras pas plus tard.".".

200 clubs sportifs "sans tabac"

Sophie Adam, porte-parole de Générations sans Tabac, évoque le chemin parcouru depuis 2019 : "On a beaucoup de sociétés, de collectivités, de communes qui ont déjà adhéré au projet en instaurant des lieux complètement non-fumeur, également des clubs de sport. On est à 200 clubs de sport qui ont déjà souscrit, qui promeuvent Générations sans Tabac et qui sont actuellement sans tabac. Le but, c’est de pouvoir lancer de manière encore plus large ce message, aux clubs de sport en premier mais aussi à tous les autres acteurs de la société civile. Voir fumer incite à fumer. Commencer à fumer, c’est quelque chose qui se fait par mimétisme. Si les jeunes ne voient pas le tabac, ils seront moins tentés de commencer à fumer.".

Que son club s’associe à une telle action est important pour Pierre Locht, le CEO du Standard : "Le Standard a une responsabilité sociétale et Générations sans tabac est une magnifique initiative à destination des jeunes pour protéger la santé des futures générations et essayer d’arriver à une génération qui soit le moins possible confrontée au tabac en grandissant. Et là, le Standard a clairement sa place, à deux niveaux : éviter que les jeunes soient confrontés au tabac lorsqu’ils viennent assister aux rencontres du Standard de Liège, mais aussi, dans la formation des jeunes, éviter que ceux-ci soient confrontés au tabac et faire en sorte que les clubs sportifs deviennent vraiment des lieux où le tabac n’est pas présent. Notre stade est un stade sans tabac. Ça date à peu près de deux ans maintenant. Il n’y a pas encore aujourd’hui d’outil législatif qui permette d’interdire, au sens strict du terme, la cigarette dans le stade. Donc c’est une décision du club. Et l’initiative est globalement bien reçue, les gens comprennent.".