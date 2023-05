Journée mondiale sans tabac : cinq méthodes douces pour ne pas replonger

Certaines plantes sont connues pour leur action sur la santé et le bien-être, que ce soit sur le sommeil, la digestion, le stress ou encore la libido. Mais il en existe également, sans doute moins populaires, pour arrêter de fumer, ou tout du moins soulager certains symptômes liés à l'arrêt du tabac.

C'est notamment le cas du ginseng, qui permet notamment de lutter contre la fatigue, le stress et l'anxiété tout en améliorant la capacité à se concentrer mais aussi de la valériane, connue pour soulager les tensions nerveuses, le stress et l'anxiété et pour ses vertus calmantes et apaisantes.

Le naturopathe est le professionnel le plus avisé pour aider les fumeurs à en finir avec la cigarette grâce aux pouvoirs des plantes.