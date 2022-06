Journée mondiale du vélo : "en termes d’euros par jour, de centimes par jour, un vélo coûte toujours incroyablement peu cher"

Jean-Philippe Gerkens, patron de Morning Cycles, magasin de vélos à Bruxelles, à Namur et plus récemment à Louvain-la-Neuve était l’invité dans le cadre du dossier de la rédaction. Nous lui avons demandé si le vélo est une affaire qui roule et s’il était un patron heureux aujourd’hui ? Selon lui les affaires vont bien, mais "il y a des difficultés spécifiques dans l’approvisionnement pour l’instant".

Dès lors, faut-il en déduire qu’il faut être patient quand on veut acheter un vélo neuf aujourd’hui ? Pas forcément, précise ce propriétaire de magasins de vélos, car : "il y a pas mal de vélos disponibles pour les gens, mais peut-être pas tout ce qu’on veut, exactement ce qu’on veut. Il faut un peu de patience".

Quant à savoir si les ventes sont en progressions, le patron de Morning Cycles le confirme et il pense que cela concerne l’ensemble du secteur. Il précise aussi qu'"il y a une croissance constante depuis quinze ans. Et là, on a connu un peu des chocs, de gros boums qui sont très enthousiasmants d’un côté, mais qui aussi sont difficiles à assumer commercialement".

Et si cela est difficile à assumer, c’est parce que toute la chaîne de productions de vélos est en Asie et que "nous sommes une petite chaîne de magasins", dit-il. "Mais en Asie, ils doivent assurer la production de composants. Et donc il y a des ports entiers qui sont remplis de pièces et il y a des usines entières qui attendent des pièces. Parce que l’engouement, il n’est pas seulement belge et européen, il est mondial. Il y a un vrai boum mondial du vélo, donc ça coince dans les ports asiatiques".