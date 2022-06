Всесвітній день донора крові - Journée mondiale du don de sang

Avez-vous déjà pensé à donner votre sang ? C’est peut-être l’occasion aujourd’hui de passer le cap. Le 14 juin c’est la journée mondiale du “Donneur de Sang”. Une journée mise en place par l’Organisation Mondiale de la Santé. Le but ? Sensibiliser un maximum de gens à donner leur sang, si leur santé le permet. C’est aussi l’occasion de remercier les ceux et celles qui donnent leur sang régulièrement. Car donner son sang sauve des vies ! Et en Belgique, les hôpitaux sont régulièrement en rupture de stock de poches de sang. Pourtant, lors d’une intervention chirurgicale ou un accident de la route par exemple, le sang est une priorité.

C’est donc une journée importante pour la Croix-Rouge car c’est elle qui organise les récoltes de sang, en Belgique en tous cas. Juste avant le début des vacances estivales qui approchent, elle est particulièrement inquiète car c’est une période toujours très compliquée. Il y moins de donneurs qui se présentent en collecte alors que les besoins restent constants. D’un stock habituel de 3.000 poches, la Croix-Rouge a besoin de 6.000 poches pour commencer le mois de juillet. C’est indispensable pour faire face à la diminution des prélèvements des deux mois d’été parce que les gens sont en vacances.

Pour donner son sang, il faut se rendre dans un centre du don de Sang la Croix Rouge. Après avoir répondu à quelques questions et après avoir eu une entrevue avec un médecin, si aucune contre-indications n’est identifiées, vous pourrez donner votre sang. Ca ne fait pas mal et c’est rapide !

La Croix rouge s'est donc donné un challenge : récolter au moins 1.000 poches de sang sur la seule journée du 14 juin. Pour y arriver, l’ensemble des sites de prélèvement sont ouverts sans interruption de 09.00 à 19.00 avec (de préférence) ou sans rendez-vous.

" En 30 minutes, vous pouvez sauver trois vies. " C’est l’un des slogans de la Croix Rouge pour convaincre les Belges de donner leur sang.

Qui peut donner son sang ?

En Belgique, la Croix-Rouge organise tout au long de l’année la récolte de sang. Mais qui peut être donneur?

Toute personne en bonne santé, âgée de minimum 18 ans, pesant au moins 50 kg et ne représentant pas de risque de transmettre des maladies infectieuses.

Vous pouvez donner votre sang quatre fois par an maximum avec un délai d’au moins deux mois entre chaque don.

Tous les groupes sanguins peuvent donner leur sang, mais les donneurs du groupe “O négatif” sont particulièrement recherchés cat ils sont donneurs universels.

Si vous avez eu le Covid, vous devez attendre 14 jours après la fin des symptômes ou après la date du test .

Si vous avez fait un tatouage ou un piercing (y compris des boucles d’oreilles) ou du maquillage permanent, vous devez attendre 4 mois.

Si vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas donner votre sang et vous devez attendre 6 mois après votre accouchement.

En plus de ces quelques mesures, il existe toute une série de contre-indications. Vous pouvez toutes les retrouver sur le site internet de la Croix Rouge.