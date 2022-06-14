Всесвітній день донора крові - Journée mondiale du don de sang

Ви коли-небудь думали про здачу крові? Зараз, можливо, настав час зробити це. 14 червня – Всесвітній день донора крові. День, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Мета ? Заохочуйте якомога більше людей здавати кров, якщо їхнє здоров’я це дозволяє. Це також можливість подякувати тим, хто регулярно здає кров. Бо здача крові рятує життя! А в Бельгії в лікарнях регулярно не вистачає крові. Проте під час операції або ДТП, наприклад, кров є пріоритетом.

Тому це важливий день для Червоного Хреста, оскільки він організовує забір крові, у будь-якому випадку в Бельгії. Перед початком наближення літніх канікул вона особливо хвилюється, бо це завжди дуже складний період. На збори крові приїжджає менше донорів, а потреби залишаються незмінними. Зі звичайного запасу в 3000 мішків Червоному Хресту потрібно 6000 мішків, щоб почати липень. Це важливо, щоб впоратися зі скороченням зняття коштів протягом двох літніх місяців, оскільки люди у відпустці.

Щоб здати кров, необхідно звернутися до центру здачі крові Червоного Хреста. Після відповіді на кілька запитань і бесіди з лікарем, якщо не виявлено протипоказань, можна здавати кров. Це не боляче і це швидко!

Тому Червоний Хрест поставив перед собою завдання: зібрати щонайменше 1000 мішків крові в один день 14 червня. Для цього всі пункти збору відчинені без перерви з 9:00 до 19:00 за попереднім записом (бажано) або без нього.

"За 30 хвилин ви можете врятувати три життя." Це один із гасел Червоного Хреста, щоб переконати бельгійців здавати кров.