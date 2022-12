Journée mondiale du bénévolat : la Croix-Rouge cherche de nouveaux volontaires, plus de 250 postes vacants

"En devenant bénévole à la Croix-Rouge de Belgique, on donne du sens à sa vie, on s’engage pour un monde meilleur, on est solidaire" rappelle l’association. Le volontariat est l’un des sept principes fondamentaux qui fonde l’action de chaque Croix-Rouge dans le monde. Grâce au bénévolat, on développe aussi son réseau social et on bénéficie de multiples formations.

Le site de la Croix-Rouge liste plus de 250 poste qui sont pour l'heure vacants. Un filtre permet de sélectionner les offres selon le lieu, le bénévolat et la disponibilité requise.

Pour tout renseignement : https://volontariat.croix-rouge.be/offres/