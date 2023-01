Journée mondiale des Solitudes : plus d’un million de Belges se sentent la plupart du temps seuls, des aides existent

Lieu d’écoute anonyme et gratuit, La Porte Ouverte accueille à Liège quiconque ressent le besoin de s’exprimer librement. Et ce, quels que soient les sujets abordés : solitude, dépression, maladies, deuil, suicide, addictions… Le projet, porté par des bénévoles, se veut aussi compréhensif que discret.

Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer ou qui ne préfèrent pas une rencontre physique, il est toujours possible de contacter Télé-Accueil, accessible 24 heures sur 24 via le numéro 107. En plus d’être gratuite, cette ligne d’écoute est anonyme, confidentielle et ponctuelle. Elle est assurée par une équipe de bénévoles formés et encadrés par des professionnels. Parler et écouter peut aider à surmonter une étape difficile, trouver les ressources utiles et sortir de l’isolement.

Pour les personnes âgées et leur entourage, un autre numéro peut être composé : le 0800/303.30. Il s’agit de la ligne d’appel gratuite et anonyme de l’asbl Respect Seniors. L’agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés a également pour mission de mener des actions, d’informer et de sensibiliser à la thématique à destination du public.