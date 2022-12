Animés, mangas, produits dérivés, jeux vidéo, cosplay : ce sont les passions toujours plus entretenues par les adolescents et les jeunes adultes depuis ces quinze dernières années. On consomme un médium jusqu’à la dernière goutte, on communique dessus, on partage sa passion avec d’autres aficionados. C’est ça d’être un otaku en occident en 2022.

Et justement, à l’ère des réseaux et des plateformes de streaming et de gaming, ne serions-nous pas tous devenus otaku à notre insu ?