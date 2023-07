Journée mondiale des coopératives : que représentent-elles en Belgique ?

Cette année, la journée mondiale des coopératives se déroule le 1er juillet 2023. Plus présentes que jamais en Belgique, les coopératives permettent de créer de l’emploi et sont plus résistantes aux crises énergétiques. Quel est le but de cette journée internationale ? Que représentent les coopératives en Belgique ? Lesquelles suivre ? Voici quelques éléments de réponse.

Le saviez-vous ? Aujourd’hui en Belgique, près de 2 millions de Belges sont actionnaires d’une coopérative et 100.000 personnes travaillent dans les 19.000 coopératives du pays. Cela représente 3% du PIB belge. Les sociétés coopératives représentent ainsi 3,5% du volume total de travail belge.

>>Bx1 a réalisé un reportage sur le sujet, expliquant qu’à Bruxelles les coopératives citoyennes allaient encore augmenter durant les prochaines années.