Journée mondiale de prévention de l’Overdose : de la dose à la surdose, il n’y a qu’un pas

Comment arriver à un état d’overdose alors qu’on est encore sous l’effet de la drogue ?

Soit la personne n’est plus au même stade d’effets et souhaite en "remettre une couche", soit la personne est déjà dans une phase de descente/panique donc elle reconsomme. C’est à ce moment-là que le corps n’arrive plus à lutter contre la drogue et que le risque d’overdose s’accentue.

C’est compliqué de se rendre compte si l’individu est en overdose ou est juste dans un sommeil profond. Quelques symptômes peuvent être cependant alertant comme un sommeil très profond, une respiration bruyante et surtout l’impossibilité de réveiller la personne…