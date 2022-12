Journée mondiale de lutte contre le VIH : transmission, protection, symptômes ... toutes les réponses à vos questions

NON même si 33% des personnes interrogées l’ignorent. Une fois le diagnostic connu, les personnes séropositives prennent un traitement qui rend leur charge virale indétectable et donc intransmissible. En d’autres termes, le virus ne peut plus être transmis lors des relations sexuelles, même sans préservatif. Par ailleurs, grâce à ces médicaments, l’infection n’évolue plus et la personne séropositive est en meilleure santé. Toutefois, on ne guérit pas du VIH actuellement : une personne séropositive le reste à vie.

Le danger pour la transmission se situe donc du côté des personnes qui ignorent être séropositives et qui ne prennent pas de traitement antirétroviral. On comprend donc bien le rôle central du dépistage : plus tôt on connaît son statut (séropositif ou séronégatif), plus vite on peut prendre un traitement adéquat et ainsi éviter de contaminer d’autres personnes.

Plus d’informations sont à retrouver sur le site internet de la Plateforme Prévention Sida. Par ailleurs, n’oubliez pas que le VIH n’est pas la seule IST que vous pouvez contracter : chlamydia, gonorrhée, syphilis, hépatites B et C, l’herpès ou encore l’HPV (papillomavirus). Prenez donc soin de votre santé sexuelle et de celle de votre/vos partenaire(s) !