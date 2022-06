Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées.

Psychologique : harcèlement, humiliation, infantilisation, insultes, tutoiement imposé.. Ce sont donc toutes les absences de considération et tous les mots qui causent des maux.

Psychologique : harcèlement, humiliation, infantilisation, insultes, tutoiement imposé.. Ce sont donc toutes les absences de considération et tous les mots qui causent des maux.

Psychologique : harcèlement, humiliation, infantilisation, insultes, tutoiement imposé.. Ce sont donc toutes les absences de considération et tous les mots qui causent des maux.

Civique : catégorie qui inclut toutes les violations des droits élémentaires du citoyen (comme par exemple : non-considération des choix et des souhaits, abus de signature et de procuration, privation de liberté, des papiers d’identité, décision à la place de la personne…).

Civique : catégorie qui inclut toutes les violations des droits élémentaires du citoyen (comme par exemple : non-considération des choix et des souhaits, abus de signature et de procuration, privation de liberté, des papiers d’identité, décision à la place de la personne…).

Civique : catégorie qui inclut toutes les violations des droits élémentaires du citoyen (comme par exemple : non-considération des choix et des souhaits, abus de signature et de procuration, privation de liberté, des papiers d’identité, décision à la place de la personne…).