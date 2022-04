Journée mondiale de la Voix : et si vous pouviez changer la vôtre ?

Dans nos sociétés, on se rend compte que la voix est surtout le résultat d’une construction culturelle, d’identité culturelle. Tout homme est capable, par un travail relativement simple, d’élever la fréquence de sa voix et toute femme est capable de descendre son champ fréquentiel. Même si les cordes vocales ne sont anatomiquement pas les mêmes, il existe des zones d’intersection où les deux genres sont capables de trouver un terrain commun et où la voix sera identique.

Certaines personnes ne sont pas à l’aise avec leur type de voix et vont rentrer dans un processus de malmenage et de surmenage qui risque d’aboutir à des légions ou des troubles de la voix. "On s’est rendu compte que les femmes avaient tendance à abaisser la fréquence fondamentale de leur voix, pour rentrer dans une connotation de voix d’homme, d’autorité, de leadership car les voix trop aiguës sont généralement jugées indécises et trop sensibles" ajoute le Dr Nawara. Et donc, malgré un organe de départ qui anatomiquement, privilégie les aigus, on se rend compte qu’on va vers une "laryngalisation" : un forçage de la voix vers un son grave, qui tend parfois à la caricature. Pour cette raison, il y a une explosion de pathologies vocales car les femmes ne sont pas à l’écoute de leur fréquence originelle.