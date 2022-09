Journée mondiale de la Propreté : Bruxelles espère mobiliser 1000 citoyens

La Ville de Bruxelles organisera samedi une grande action de nettoyage collectif dans les rues et les parcs de la capitale à l'occasion du World Cleanup Day, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué. L'objectif: rassembler un millier de personnes pour débarrasser la ville des mégots, canettes et autres déchets qui la ternissent.

Si les déchets et dépôts clandestins sont sanctionnés dans la mesure du possible, la sensibilisation des citoyens constitue un levier important pour combattre ces incivilités.

"Nos services se démènent chaque jour pour que celles et ceux qui viennent, vivent et travaillent ici profitent d'un environnement agréable. Une ville n'est pas sale, elle est rendue sale. C'est la responsabilité de tous", a rappelé l'échevine bruxelloise des Espaces verts et de la Propreté publique, Zoubida Jelllab (Ecolo). "J'invite donc tout le monde à participer au World Cleanup Day."

Nettoyer son trottoir ou participer à une action collective de nettoyage avec son voisinage ou sa famille, les initiatives peuvent prendre différentes formes. Pour soutenir celles-ci, la Ville de Bruxelles fournit du matériel de nettoyage aux habitants qui en font la demande via un formulaire en ligne.

Le World Cleanup Day est également l'occasion pour les Bruxellois et Bruxelloises de mieux connaître les services de nettoyage de la Ville et leur personnel. Le public aura ainsi accès à 15 dépôts répartis sur le territoire de la Ville.

L'an dernier, 1250 personnes ont participé à la Journée mondiale du nettoyage, selon l'échevine, qui espère battre ce record.