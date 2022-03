Si, comme le dit l’adage, il est sage de ne "jamais remettre à demain ce que l’on peut faire aujourd’hui", en ce 25 mars, la procrastination est reine, alors profitez-en (pas trop quand même) ! Et pour marquer cette Journée mondiale des procrastineurs, nous vous proposons une playlist particulière dont vous pourrez, si vous le voulez, remettre l’écoute à demain !

Qui n’a jamais remis au lendemain la corvée vaisselle, découragé par la vue de la pile d’ustensiles amoncelés dans l’évier, qui n’a jamais remis à la fin de la semaine les laborieuses tâches administratives que l’on déteste ? On a tous déjà connu ces moments où toute notre motivation semble nous avoir quittés et où, en regardant les derniers points de notre "to do list", on se dit d’un air convaincu "ça pourra bien attendre demain". Pour certains maîtres en la matière, amateur du travail sous pression, cela peut parfois jouer des tours.

Il est difficile d’imaginer ce type de spécimen paresseux chez les compositeurs, lorsqu’on songe à Bach et ses milliers d’œuvres composées, aux 555 sonates de Scarlatti ou encore à Telemann avec ses 3600 œuvres répertoriées. Et pourtant, certains compositeurs étaient connus pour leur propension à procrastiner.

