Journée mondiale de la Procrastination : 6 astuces pour arrêter de tout remettre au lendemain

Voyons dans quelle catégorie vous pouvez vous retrouver. Cela vous permettra de travailler sur un aspect plus précis de votre procrastination pour la dépasser et passer à l’action. Le Dr Caroline en a dénombré 5 grands types :

Syndrome de l’imposteur

La procrastination peut être liée à un syndrome de l’imposteur. Dans ce cas, c’est l’angoisse de mal faire qui prédomine. On pense qu’on ne mérite pas la réussite, que de toute façon nous ne sommes pas assez bon et on recule donc le moment où se mettre à la réalisation de la tâche qui provoque en nous cette incertitude. L’angoisse pousse a alors à un comportement d’évitement : j’évite de faire ce que je dois et j’annule (transitoirement) le stress qui est associé.

Astuce : se dire "Je fais du mieux que je peux avec les données que j’ai" peut aider

Perfectionnisme

Elle peut être Liée au perfectionnisme, comme on veut toujours faire tout parfaitement, quand on a des doutes sur cette prétendue perfection, et qu’on pense qu’on pourrait peut-être ne pas l’atteindre, on recule le moment où on va se mettre à la tâche. Cette course à la perfection empêche d’agir : plutôt que de se confronter à un possible échec, on préfère, même sans vraiment s’en rendre compte, ne pas essayer du tout.

Astuce Pensée alternative "Rien ni personne n’est parfait, ni moi ni personne d’autres, on est juste tous humains"

Manque d’estime de soi

Le manque de confiance en soi est souvent le résultat d’un cercle vicieux : on n’a pas confiance, on est incertain dans son action, on augmente ses chances de rater et cela renforce la non-confiance. Du coup, chaque fois qu’on aura le choix entre une action incertaine où l’on risque de s’enliser et une action que l’on maîtrise, on choisira la seconde évidemment. Mais les actions incertaines, plus risquées, moins maîtrisées se retrouvent alors dans la grande gamme des tâches procrastinantes.

Astuce : Pensée alternative encourageante : "Quel que soit le résultat, je vais faire du mieux que je peux et réaliser cette tâche m’apprendra déjà pleins de choses"

L’impulsivité

Le procrastineur impulsif : on est alors dans une personnalité qui aime le " tout tout de suite ", qui est attirée par les plaisirs immédiats. Pour ces personnes, il devient parfois extrêmement difficile de se mettre à une activité qui ne leur donne pas une satisfaction immédiate.

Astuce : Pensée encourageante "Même si réaliser cette tâche n’est pas euphorisante, je serai heureux du résultat (une chambre propre, une chemise repassée) qui me fera du bien"

L’hyperactivité

Enfin, le dernier facteur de procrastination est, paradoxalement, une tendance à l’hyperactivtié. Quand celle-ci est désordonnée, avec de réels problèmes d’attention, le risque est de ne pas pouvoir construire une action de manière continue du début à la fin. Une distractibilité excessive conduit à passer effectivement en permanence d’un sujet à l’autre, et ainsi ne réaliser aucune tâche complètement. Les personnes concernées sont ainsi perdues dans de nombreuses actions, commencées mais interrompues, ne s’en sortent plus et cela engendre de la procrastination.

Astuce : "Je préfère mener à bien cette tâche avant d’en commencer une autre et de me disperser"