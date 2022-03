Journée mondiale de la marionnette : le centre de la marionnette de Tournai fête le 21 mars avec un jour d'avance

La marionnette attire de plus en plus. "On a tous quelque chose en nous de la marionnette ! De nouvelles formes apparaissent. C’est important de vivre de nouvelles formes de spectacles qui donnent aussi une vision du monde par la fenêtre de la culture et du théâtre marionnettique. C’est aussi des moments d’émotions, de plaisirs et de divertissement", confie la directrice.

Le premier musée accueillait Tellement tel Mambo, un théâtre d’objets proposant "une petite danse macabre à l’usage des vivants".