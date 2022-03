Journée mondiale de la marionnette le 20 mars à Tournai

Le public pourra aussi suivre la compagnie "Pandora", une revisite drôle et poétique d’un épisode de la cosmogonie grecque en théâtre d’objets, le spectacle "Our kids going to hell", "De Teek en ik" (marionnettes de table) ainsi que Rosa Bouglione et Lucie Jacquemart (raconteuses d’histoires, danseuses de claquettes….).

Pour les plus jeunes, l’équipe du musée propose un atelier de confection de marionnettes à tiges, une forme répandue à travers différents horizons. Les participants et leurs parents pourront ainsi s’essayer à la réalisation de leurs propres effigies auxquelles ils donneront vie. Cet atelier se tiendra le 20 mars, de 15h30 à 17h00, au Musée de la marionnette.