Journée Mondiale de la Bière : découvrez la bible des bières trappistes

Orval, Westmalle, Westvleteren… ces noms d’Abbayes suffisent bien souvent à vous mettre l’eau (ou la bière) à la bouche. Pourtant, rares sont les passionnés de bières qui connaissent toutes les caractéristiques et les conditions pour qu’une bière soit labélisée " Trappiste ". L’ouvrage " Les Trappistes - Bières de tradition " publié chez Racine, nous raconte simplement la petite et la grande histoire de nombreuses bières trappistes appréciées voire brassées dans nos contrées. C’est aussi un regard sur le temps, les époques et la conjoncture qui a fait naitre, bouleverser ou parfois mûrir ce précieux breuvage.

" Les Trappistes - Bières de tradition " est un ouvrage qui se déguste accompagné d’un bonne trappiste au coin du feu à l’orée de l’hiver. Que vous soyez zythologue, fin connaisseur, averti ou novice dans le domaine de bière, vous apprendrez de nombreuses choses en découvrant ce livre. Et puis surtout : vous passerez un agréable moment.