Journée mondiale de l’eau : 30.000 arbres plantés dans la mangrove brésilienne

Une forêt de mangrove absorbe entre 5 et 12% de carbone en plus qu’une forêt tropicale. C’est pourquoi, au Brésil, dans la région de Rio de Janeiro, une ONG a décidé de frapper fort en plantant plus de 30.000 arbres pour reboiser une zone humide et protéger ainsi les eaux fluviales et la vie marine. Car oui, une mangrove saine est non seulement une protection pour les côtes du pays mais c’est aussi un lieu plein de vie fréquenté par un nombre incalculable de poissons mais également par d’autres animaux qui forment un écosystème riche.

Le projet Green Guanabara est né en 2021 et avait pour but de reconquérir 12,5 hectares de mangrove dans l’État de Rio de Janeiro. Pour marquer les consciences en cette Journée mondiale de l’eau, les volontaires de l’ONG accompagnés de pêcheurs et d’habitants des environs, ont mené leur dernière grande action en allant planter 30.000 jeunes arbres dans la zone protégée de Guapi-Mirim. Une action qui, ils l’espèrent tous, en inspirera d’autres car c’est de cette manière que, d’après eux, on pourra enrayer le changement climatique.