Journée mondiale de l'Asthme : l'asthme d'effort n'est pas une fatalité !

À l'occasion de la Journée mondiale de l'Asthme, l'équipe de "La Grande Forme" s'intéresse à l'asthme d'effort. Également appelé "asthme induit par l'exercice", ce type d'asthme se caractérise par des crises provoquées par une pratique sportive, qui peuvent survenir jusqu'à 5 à 10 minutes après l'arrêt de l'effort. Éléments d'information avec le Dr Xavier Van der Brempt, pneumo-allergologue à Marche-en-Famenne et à la Clinique Saint-Luc à Bouge.

L’asthme d’effort est une forme d'asthme qui survient uniquement à l'effort, plus exactement peu après l'effort, et qui peut survenir chez des personnes qui n'ont jamais d'asthme dans d'autres circonstances et qui ne sont allergiques à rien. On peut estimer que cela touche 10 à 20 % des jeunes d'âge scolaire (6-18 ans), y compris dans les sports de haut niveau, explique le Dr Xavier Van der Brempt, pneumo-allergologue à Marche-en-Famenne et à la Clinique Saint-Luc à Bouge.

Au niveau du diagnostic, il n'est pas toujours facile dans le sens où il faut d'abord y penser comme l'explique notre expert. Pour ce faire, le spécialiste doit demander dans quelles circonstances cela survient - souvent les mêmes pour un patient précis - demander ce que le patient ressent et ce qu'il fait pour se traiter : soit arrêter l'effort, soit prendre un traitement, et à quelle vitesse le traitement agit ; si c'est rapide (quelques minutes), c'est sans doute bien un asthme d'effort. Ensuite, il faut le confirmer par des tests respiratoires spéciaux réalisés par les pneumologues, car le traitement dépendra des résultats.

Symptômes

Ce type d'asthme se caractérise par une oppression respiratoire avec toux et sifflements, qui peuvent commencer durant l'effort, et se poursuivent encore un certain temps après la fin de l'effort, lors de la période de récupération (jusque 30 min après l'effort parfois).