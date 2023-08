Journée mondiale de l’aide humanitaire, risquer sa vie pour sauver celle des autres

"Cette aide est de plus en plus perçue comme une aide occidentale, une forme d’ingérence", reconnaît Jean Pierre Delomier, "elle est très politisée, très manipulée. "

Pourtant, dans le passé, l’humanitarisme a été une arme politique pour les grandes puissances comme évoqué dans un article publié par le magazine Alternatives humanitaires:

Pendant la guerre froide En tant que puissances politiques, militaires et économiques, l’Europe et l’Amérique du Nord ont embrassé l’idée humanitaire en tant que stratégie d’influence utile à leurs intérêts militaires et commerciaux à l’étranger. Pendant cette période de confrontation idéologique, l’aide a été manifestement partiale, soutenant les Etats et les groupes armées non étatiques par des actions humanitaires en fonction de critères anticommunistes. (…)

Au cours des dix années qui ont suivi la chute du Mur de Berlin, les humanitaires se sont réaffirmés, en défendant à nouveau une approche fondée sur les principes. En déclarant leur indépendance vis-à-vis des Etats qui les financent, en se concentrant résolument sur les besoins tout en faisant preuve de neutralité , et en travaillant dans la mesure du possible dans tous les camps des conflits- y compris ceux qui s’opposent aux parties favorisées par leurs bailleurs de fonds occidentaux. (…) Les tentatives maladroites de l’OTAN de rallier les humanitaires dans leurs actions militaires ( cfr le " bombardement humanitaire " de Belgrade en 1999) ont conduit à une prise de distance systématique à l’égard de toute action militaire.

Les attentats du 11 septembre 2001 ont complètement changé la donne pour les humanitaires. La doctrine de la lutte conte le terrorisme a été ressuscitée avec force par l’Occident et les Nations Unies, mais aussi par presque toutes les nations en guerre.

Les organisations humanitaires sont elles aussi victimes du terrorisme. Al Qaeda les voit comme des suppôts de l’Occident honni par les islamistes.

Pour Frédéric Penard, (ACF) la force des humanitaires était leur neutralité, leur impartialité, qui leur permettait l’accès à toutes les parties. Mais depuis plusieurs années, les groupes armés et certains Etats instrumentalisent les humanitaires, les politisent. Cela dégrade leur image et les rend plus vulnérables aux attaques.

"Certains Etats se veulent plus assertifs, confirme Marc Biot (MSF), et considèrent que l’aide humanitaire est une interférence de l’Occident dont ils n’ont pas besoin. Dans certains pays, il est devenu presque illégal , à cause des lois antiterroristes de soigner les populations qui vivent sous le joug de groupes armé islamistes, précisément considérés comme terroristes."

L’organisation Médecins sans frontières a récemment vécu dans sa chair les risques du métier. 4 humanitaires espagnols ont été abattus d’une balle dans le dos il y a deux ans en Ethiopie, lors de la guerre civile du Tigré.

Marc Biot, directeur des opérations tient a leur rendre hommage : "L’équipe espagnole de MSF s’est retirée du pays, mais les autres sections, belge et hollandaise y sont restées. Par contre, nous sommes toujours en train de demander une reconnaissance de l’assassinat de nos 4 collègues par une armée en déroute à ce moment-là, mais clairement identifiée comme l’armée du gouvernement éthiopien."

Dans d’autres pays du monde, MSF est en constante discussion avec les gouvernements et les groupes armés pour négocier leur présence et garantir leur sécurité. "En Afghanistan par exemple", poursuit Marc Biot. "Cela fait des années que nous parlementons avec les Talibans, même bien avant leur retour au pouvoir il y a deux ans, pour gagner leur confiance et pouvoir intervenir auprès de la population locale. Nous leur expliquions qui nous étions, notre impartialité et notre neutralité. Tout cela pour avoir accès aux populations les plus vulnérables et garantir notre sécurité. Cela demande un véritable travail de diplomatie. Toute une section de MSF est d’ailleurs chargée de ce travail extrêmement délicat. Il s’agit des ' managers de l’adovacy '. Cela demande énormément d’énergie, beaucoup plus qu’auparavant."