Journée lumineuse en perspective ce mercredi

Demain matin, des giboulées de neige descendront du Nord sur les régions proches des Pays-Bas et de l’Allemagne, et progresseront vers la capitale et la région namuroise. Ces flocons blanchiront les sols temporairement en plaine et on attend jusqu’à 4-5 cm supplémentaires dans les Hautes Fagnes. Ensuite, ces giboulées concerneront surtout le nord de la Flandre l’après-midi, avec encore quelques flocons aussi dans les Hautes Fagnes. Tandis qu’ailleurs, le temps sera sec et bien lumineux, avec des maxima un peu trop bas pour la saison, compris entre -2 et 6°C.