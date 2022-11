Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes : les violences familiales et conjugales sont majoritaires

Le travail d’Anne se partage entre l’accueil au commissariat des victimes de violences et les interventions sur le terrain, deux situations très différentes.

Au commissariat, la victime vient déposer plainte, une démarche difficile et volontaire. "C’est très courageux de leur part de le faire", insiste Anne. "Parfois, elles se sentent à la limite, ne savent plus quoi faire. Et elles ont très peur quand elles viennent déposer plainte. Parfois, elles essaient aussi de se rétracter. Là, je leur dis que c’est déjà un pas de mettre la justice au courant".

Sur le terrain, c’est complètement différent. Les interventions ont lieu le plus souvent après un appel des voisins alertés par des cris. Quand l’équipe de police arrive sur les lieux, la victime ne veut en général pas parler ou minimise les faits.

Il est arrivé qu’Anne arrive sur les lieux et découvre un compagnon agresseur très calme et une victime très énervée. Des auditions séparées sont réalisées sur place et le compagnon tente de manipuler les forces de l’ordre en taxant sa femme d’hystérique. Il faut une certaine dose de compréhension de la situation et d’expérience pour évaluer correctement la situation.

"À Bruxelles, nous prenons – et le parquet prend aussi – les faits de violences intrafamiliales très au sérieux. Systématiquement quand on intervient, même si c’est une simple dispute de couple, on doit acter un procès-verbal. On auditionne les voisins. Et si la femme victime ne fait aucune déclaration et ne veut pas porter plainte, on acte quand même et un suivi est réalisé ensuite par notre service judiciaire", précise l’inspectrice.