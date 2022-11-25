Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок | Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Цього року в Бельгії було скоєно щонайменше двадцять фемініцидів. 20 жінок, вирваних із життя, тому що вони були жінками. Згідно з останньою доповіддю ООН, кожну годину в світі гинуть більше п’яти жінок.

Насильство над жінками відбувається різними способами: від словесних образ до зґвалтувань, побиття, вуличних переслідувань чи кібербулінгу. Це насильство, яке часто відчувається в сімейному оточенні. Найзначніша кількість насильства справді припадає на шлюбно-сімейний контекст. Він не кривдник, який чекає за рогом, щоб зґвалтувати вас. Жертви можуть звернутись за допомогою. Але часто жертви мовчать, бо їм соромно.

Валлонія відкриє 150 додаткових місць прийому та розміщення для жінок, які постраждали від насильства.

На додаток до 127 місць, які вже були створені з 2019 року, до серпня 2026 року буде відкрито 150 нових місць. Зокрема, ці місця будуть відкриті у 8 центрах прийому, розташованих у Верв’є, Намюрі, Шарлеруа, Марке, Турне, Монсі, Рошфорі та Перювельц. Валлонія також щойно перезапустила систему "Relais Pharmacy", яка дозволяє фармацевтам направляти жертв домашнього насильства до спеціалізованих служб догляду та підтримки або до поліції.

На закінчення, безкоштовний номер 0800 30 030 завжди доступний 24 години на добу, 7 днів на тиждень для жертв домашнього насильства та їхніх родичів.