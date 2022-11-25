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Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок | Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

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il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par A-F Moens avec Belga

Цього року в Бельгії було скоєно щонайменше двадцять фемініцидів. 20 жінок, вирваних із життя, тому що вони були жінками. Згідно з останньою доповіддю ООН, кожну годину в світі гинуть більше п’яти жінок.

Насильство над жінками відбувається різними способами: від словесних образ до зґвалтувань, побиття, вуличних переслідувань чи кібербулінгу. Це насильство, яке часто відчувається в сімейному оточенні. Найзначніша кількість насильства справді припадає на шлюбно-сімейний контекст. Він не кривдник, який чекає за рогом, щоб зґвалтувати вас. Жертви можуть звернутись за допомогою. Але часто жертви мовчать, бо їм соромно.

Валлонія відкриє 150 додаткових місць прийому та розміщення для жінок, які постраждали від насильства.

На додаток до 127 місць, які вже були створені з 2019 року, до серпня 2026 року буде відкрито 150 нових місць. Зокрема, ці місця будуть відкриті у 8 центрах прийому, розташованих у Верв’є, Намюрі, Шарлеруа, Марке, Турне, Монсі, Рошфорі та Перювельц. Валлонія також щойно перезапустила систему "Relais Pharmacy", яка дозволяє фармацевтам направляти жертв домашнього насильства до спеціалізованих служб догляду та підтримки або до поліції.

 На закінчення, безкоштовний номер 0800 30 030 завжди доступний 24 години на добу, 7 днів на тиждень для жертв домашнього насильства та їхніх родичів.

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 

Vingt féminicides au moins ont été commis en Belgique cette année. 20 femmes arrachées à la vie parce qu’elles étaient des femmes. Plus de cinq femmes sont tuées chaque heure dans le monde, selon un dernier rapport de l’ONU.

Des violences faites aux femmes qui se déclinent de multiples manières : de la violence verbale au viol en passant par les coups, le harcèlement de rue ou le cyberharcèlement. Ces violences, qui sont souvent vécues dans le milieu familial. Le nombre le plus important de violences, c’est vraiment dans le cadre conjugal et familial. Ce n’est pas un agresseur qui vous attend au coin de la rue pour vous violer.  Les victimes peuvent s’en sortir, avec de l’aide. Mais souvent, les victimes restent dans le silence car elles ont honte.

La Wallonie va ouvrir 150 places d'accueil et d'hébergement supplémentaires pour les femmes victimes de violences.

En plus des 127 places déjà créées depuis 2019, 150 nouvelles places seront ouvertes d'ici août 2026. Concrètement, ces places seront ouvertes dans 8 maisons d'accueil situées à Verviers, Namur, Charleroi, Marche, Tournai, Mons, Rochefort et Peruwelz.   La Wallonie vient par ailleurs de relancer le dispositif  " Relais pharmacie " qui permett aux pharmaciens d'orienter les victimes de violences conjugales vers des services spécialisés de prise en charge et d'accompagnement ou vers la police.

Enfin, le numéro gratuit 0800 30 030 est toujours joignable 24h/24 et 7j/7 pour les victimes de violences conjugales et leurs proches.

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