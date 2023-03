Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale : "On ne naît pas raciste, on le devient"

21 mars 1960. En plein apartheid, à la suite de l’appel du Congrès panafricain d’Azanie (parti politique dirigé par Robert Sobukwe), des milliers de manifestants se réunissent devant les commissariats du pays pour y brûler leur "pass", sorte de passeport intérieur et outil de ségrégation. Le but de cette mobilisation ? Se faire arrêter pour "non-port du pass" pour provoquer un surpeuplement des prisons et ainsi ralentir l’économie.

Non violente dans un premier temps, la manifestation dérape et se transforme vite en émeute à Sharpeville, à 50 kilomètres au sud de Johannesbourg. Un mouvement de foule est mal interprété par la police, qui ouvre le feu sans avertissement. De nombreuses personnes tentent alors de fuir. En quelques minutes, 69 personnes sont tuées et au moins 180 personnes sont blessées. On relèvera par la suite de nombreuses blessures par balles dans le dos.

Ce massacre fut considéré comme un réel tournant dans l’histoire sud-africaine, via l’instauration de l’état d’urgence et plus tard l’abolition de l’apartheid. Six ans plus tard, en 1966, l’Assemblée générale des Nations unies proclame le 21 mars comme la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.