Journée internationale du Jazz  : le concert "Toots Thielemans revisited" en direct dès 20h

Ce samedi 30 avril, nous célébrons la Journée internationale du Jazz, aussi appelée "Unesco Jazz Day". A cette occasion, Musiq3 adapte ses programmes pour vous offrir une journée consacrée aux notes bleues.

Dès 7h, Brigitte Mahaux accueillera Fabien Degryse et Pierre Gillet, deux guitaristes de jazz, dans son émission matinale "Carpe Diem".

Ils ponctueront l'émission de standards de jazz, mais aussi de compositions personnelles jusqu'à 9h.

Le point d’orgue de cette journée sera le concert "Toots Thielemans revisited", retransmis dès 20h en direct de la Jazz Station, à Bruxelles.

Nina Simone disait : "Le Jazz n’est pas qu’une musique, c’est une façon de vivre, une façon d’être et de penser." Cela fait maintenant 12 ans que nous célébrons le jazz le 30 avril, lors d’une journée baptisée l’Unesco Jazz Day. Et en cette année du centenaire de la naissance de Toots Thielemans, qui aura lieu la veille, 29 avril, il est impossible de passer à côté de cette figure emblématique du jazz belge et international.

C’est ainsi que le traditionnel concert de la Jazz Station, ce samedi 30 avril, mettra à l’honneur le ket de Bruxelles. A cette occasion, cinq musiciennes et musiciens, femmes et hommes de générations différentes ont reçu une invitation à revisiter -à leur manière- le répertoire de Toots, pour ramener sa musique à l’essence du jazz. Au menu, des compositions méconnues, retrouvées par Michel Herr, ex-pianiste de Toots, et arrangées par des artistes aux influences et sensibilités diverses que sont Eve Beuvens, Fabian Fiorini, Margaux Vranken, Thomas Mayade et Vincent Brijs. Passé et futur se rejoignent le temps d’une soirée, pour mettre en valeur nos patrimoines musicaux : celui déjà bien ancré dans nos mémoires et celui, encore frais, des générations à venir. Un hommage, mais aussi une fenêtre ouverte vers l’avenir.

Vous avez rendez-vous ce samedi 30 avril dès 20h avec Laurent Graulus pour vivre ce concert événement en direct.