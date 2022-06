Journée internationale du don de sang : puis-je donner mon sang ? Si oui, où ?

Le 14 juin est la journée internationale du don de sang. Une journée importante pour la Croix Rouge juste avant le début des vacances estivales. "C'est u ne période toujours très compliquée. Moins de donneurs se présentent en collecte alors que les besoins restent constants. D’un stock habituel de 3.000 poches, nous devons en avoir 6.000 pour commencer le mois de juillet. C’est indispensable pour faire face à la diminution des prélèvements des deux mois d’été" peut-on lire dans le communiqué de presse de la Croix Rouge.

La Croix rouge s'est donc donné un challenge : récolter au moins 1.000 poches de sang sur la seule journée du 14 juin. Pour y arriver, l’ensemble des sites de prélèvement sont ouverts sans interruption de 09.00 à 19.00 avec (de préférence) ou sans rendez-vous.

La Croix-Rouge de Belgique connait régulièrement des pénuries de dons de sang. " Depuis le début de la pandémie de Covid, les collectes sont en dent de scie : elles augmentent, puis diminuent avant d’augmenter à nouveau et ainsi de suite ", explique Thomas Paulus, responsable communication du service sang de la Croix-Rouge.

Or le don de sang est vital. " A l’heure actuelle, aucun médicament de synthèse ni de traitement n’est capable de substituer le sang humain. Le sang est donc un produit irremplaçable ", peut-on lire sur le site internet de la Croix Rouge.

Dans les hôpitaux, chaque jour, des personnes malades ou accidentées ont ainsi besoin de sang pour (sur) vivre. Selon la Croix Rouge, 500.000 poches sont nécessaires chaque année.

Le problème se trouve dans la proportion entre les demandeurs et les donneurs – moins nombreux. D’après la Croix Rouge, moins d’une personne sur dix donne son sang. Or, 1 personne sur 7 en aura besoin un jour.

" En 30 minutes, vous pouvez sauver trois vies. " C’est l’un des slogans de la Croix Rouge pour convaincre les Belges de donner leur sang. Sur le site officiel de l’association, vous pouvez suivre en temps réel les stocks des différents groupes sanguins via un baromètre. Par exemple, au début du mois de mai, deux groupes sanguins sont particulièrement fragilisés : les O- et les B-. Plus largement, la Croix Rouge s’attend à une diminution pour tous les groupes sanguins négatifs dans les prochaines semaines.