Journée internationale du chat : comment se préparer à accueillir un chat à la maison ?

Les refuges animaliers

Ces derniers sont très souvent amenés à recueillir des portés de chatons ou de chats adultes. En faisant ce choix, vous optez pour sauver la vie d’un animal ainsi que faire un beau geste.

Un élevage

Cette piste d’adoption ne sera probable que si vous décidez d’avoir un chat de race. Dans ce cas, on vous conduira vers ceux qui abritent celle que vous désirez.

Chez un particulier

Bénédicte Flament appelle à la vigilance et la prudence de chacun car la législation est de plus en plus dure avec ce genre de pratique. Veillez donc au fait que l’animal que vous souhaitez acquérir soit bien identifié et stérilisé avant de l’acquérir.