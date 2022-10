Journée internationale des personnes âgées : au fait, c’est quoi être « vieux » ?

Il n’y a pas d’âge pour être ou se sentir vieux

Selon L’Organisation mondiale de la Santé, la population âgée de 60 et plus passera de 1 milliard de personnes en 2020 à 1,4 milliard en 2030. Concrètement dans une poignée d’années, une personne sur six aura 60 ans ou plus dans le monde.

En 2018, il y avait plus de deux millions de personnes âgées de 65 ans et plus en Belgique, ce qui correspond à 19% de la population. Selon le Bureau fédéral du Plan, cette proportion va augmenter jusqu’à 21% en 2025 et approchera les 26% en 2050.

Mais finalement, à partir de quel âge est-on vieux ? Stéphane Adam a une réponse pour le moins variable : "C’est une question à laquelle il n’y a pas qu’une seule réponse. De manière générale, on considère qu’être vieux c’est atteindre un certain âge chronologique. Dans notre société, on estime qu’on est vieux à 65 ans parce qu’on passe du statut d’actif à inactif. On intègre alors la catégorie des seniors, c’est-à-dire des retraités", explique l’expert.

"Mais finalement l’âge chronologique nous renvoie à une réalité plus complexe. Il n’y a pas un vieillissement mais des vieillissements", tempère Stéphane Adam. "On parle entre autres de l’âge fonctionnel. C’est une façon de définir l’âge plutôt sur comment est son corps. Donc je peux avoir 60 ans et en paraître 40 comme je peux avoir 60 ans et en paraître 80. Il y a aussi l’âge ressenti. En fonction de la santé ou du moral, on peut se sentir vieux ou plus jeune que notre âge chronologique. Pour une véritable définition de la vieillesse, il faut prendre en considération ce qu’on appelle les facteurs bio psycho sociaux du vieillissement. En conclusion, le curseur de 'à quel âge est-ce qu’on est vieux' peut varier de façon importante. Dans le contexte sportif par exemple, un joueur professionnel de football est 'vieux' à partir de 30 ans."