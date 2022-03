Journée internationale des droits des femmes: le nombre de femmes salariées dans la construction a augmenté de 19% en 5 ans

Le nombre de femmes salariées dans le secteur de la construction a augmenté de 19% entre 2015 et 2020, indique mardi la Confédération Construction. Durant la même période, le nombre d'indépendantes dans le secteur a augmenté de pas moins de 35%.

"La construction évolue: d'un secteur plutôt dur, sale et dangereux, vers un secteur technologique, plus propre et plus sûr. Cette évolution attire clairement plus de femmes", affirme Niko Demeester, administrateur délégué de la Confédération Construction.

Si l'évolution est positive pour les femmes, le secteur reste encore très masculin avec 203.965 travailleurs en 2020 pour 18.930 travailleuses. En 2020, 6% des indépendants du secteur étaient des femmes (5.478 indépendantes pour 91.257 indépendants).

"Plus que jamais, la construction offre des opportunités aux femmes qui recherchent un emploi dans un secteur plein de défis et tourné vers l'avenir. Il appartient maintenant au secteur de convaincre les femmes du changement qui a été opéré et des changements qui s'annoncent. Nous le ferons également dans le cadre de nos campagnes de recrutement régionales et de notre campagne d'image à grande échelle et à long terme qui est sur le point d'être lancée", lance la Confédération Construction qui rappelle que 18.000 emplois sont actuellement disponibles.