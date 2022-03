Journée internationale des droits des femmes: elles sont à l’honneur sur la RTBF

Jeudi 10 mars à 22h05

Les femmes sont mises à l'honneur avec l'émission "Doc de choc - Mission impossible à Kaboul : sauver les musiciennes".

Exfiltrer des Talibans les musiciennes du seul orchestre 100% féminin d'Afghanistan, la mission était périlleuse et incertaine, quasi impossible! Les talibans, pour qui la musique est une insulte à l'Islam, avaient scellé leur sort. Mais le directeur de l'Institut national de musique d'Afghanistan a remué ciel et terre pour sauver son orchestre. Cette opération à haut risque a été suivie et filmée au jour le jour. Depuis Kaboul, en passant par Melbourne et désormais Lisbonne, leur nouvelle terre d'accueil, 300 élèves et enseignants afghans ont enfin retrouvé la liberté pour faire rayonner la culture afghane et raviver l'espoir d'une nation tout entière.

Vendredi 11 mars à 20h20

Dans "C'est du belge", un portrait d' Anne Coesens, co-auteure et comédienne de la série Pandore.

suivi à 23h00 par "Le Temps d’une histoire", un documentaire dédié à Marie-Antoinette, un destin de femme à la fois exceptionnel et tragique.