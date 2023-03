À l’heure où la technologie prend de plus en plus de place dans nos vies, nombre de nouveaux métiers voient le jour. Pour beaucoup, ce sont des métiers d’avenir, qui d’ici quelques années prendront encore davantage de place sur le marché de l’emploi qu’ils n’en ont aujourd’hui. Pourtant, seuls 14 pourcents des postes dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication sont occupés par des femmes. Il faut dire que les embûches sont nombreuses, pour celles qui osent sauter le pas. Pour mettre en évidence les difficultés et le sexisme auxquels elles doivent faire face, Safia Kessas leur a demandé de nous raconter leurs parcours…

"Casser les codes", à voir ce mercredi 8 mars à 23h10 sur La Une.