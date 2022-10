Journée internationale de lutte contre le sans-abrisme : au moins 1200 jeunes adultes vivent dans la rue ou n'ont pas de domicile fixe

Ce 10 octobre est la Journée internationale de lutte contre le sans-abrisme. L'occasion de faire un focus sur cette problématique et plus particulièrement chez les jeunes adultes (entre 18 et 25 ans). On en dénombre au moins 1200 actuellement. Ce chiffre est obtenu sur base du nombre de personnes en errance dénombrées fin 2020 et fin 2021 dans neuf villes et régions en Belgique (d’Arlon, Charleroi, Gand, Louvain, Namur et Liège, dans la province de Limbourg, le sud de la Flandre occidentale et la région de Vilvorde), soit près de 6300 personnes. Ce dénombrement n’est pas encore terminé et doit s’étendre prochainement à d’autres zones du pays.

Ces études ont été réalisées à la demande de la Fondation Roi Baudouin (FRB) par l’UGent, la KU Leuven et l’UCLouvain. Les données recueillies permettent de quantifier, mais aussi d’identifier les causes, le profil de ce public hétérogène et donc avec des besoins spécifiques. L’objectif final étant de développer des politiques pour lutter efficacement contre le sans-abrisme et l’absence de chez-soi en Belgique.

Rappelons que l'Union européenne a adopté il y a quelques mois un plan visant zéro sans-abri en 2030.