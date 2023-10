Journée internationale de lutte contre la pauvreté : à Seilles, des bénévoles travaillent chaque semaine pour apporter de l'aide aux démunis

Dans une petite pièce remplie de vivres non périssables de l’antenne locale de Seilles de Saint-Vincent de Paul, deux bénévoles remplissent des sacs de courses amenés par des familles dans le besoin.

"Alors, ici je suis en train de faire un colis alimentaire pour une famille de deux personnes", explique Francis Charles, bénévole depuis 10 ans. "Je vais donc mettre une bouteille d’huile, un paquet de riz, deux paquets de spaghetti, une boîte de sardines, deux boîtes de tomates pelées, deux boîtes de thon, quatre litres de lait et je termine avec une boîte de thé, deux paquets de spéculoos et une boîte de céréales."

Tous ces vivres émanent de l’aide européenne. Dans une pièce annexe, des bénévoles complètent les colis avec des invendus de grands magasins et les produits d’un horticulteur local offert par le rotary local.

Ils et elles sont une vingtaine à travailler bénévolement pour cette antenne locale de Saint-Vincent de Paul. Ils sont pour la plupart retraités. Leur action touche mensuellement 200 à 250 familles.

Hervé, originaire d’Andenne, est l’un des bénéficiaires : "On vient chercher un colis une fois par mois et ça nous aide beaucoup. Avec tout ce qui se passe dans le monde, certains produits sont devenus très chers et on n’a pas forcément les besoins."



En plus de l’aide alimentaire, des habits de seconde main sont disponibles gratuitement sur place. "Cette antenne locale existe depuis 1890 environs, non-stop !", explique José Léonard, président de l’association. "J’ai des documents qui indiquent qu’on allait chercher du charbon à la gare, du temps où on se chauffait au charbon."

Aujourd’hui, l’antenne de Seilles de Saint-Vincent de Paul est en mesure d’aider toutes les familles qui lui demandent de l’aide et qui se situent sous le seuil de pauvreté.