Journée internationale de la santé mentale : en Belgique, un jeune sur six souffre d’une maladie mentale, selon l’Unicef

Pour faire face à cet afflux de demande, le secteur se retrouve bien souvent démuni, victime d’un manque de moyens. "Il y a une pénurie chez les psychiatres, ce qui veut dire que les délais d’attente augmentent", regrette Caroline Depuyt, qui reconnaît que des moyens supplémentaires ont été libérés pour les psychologues de première ligne. Mais selon elle, l’accessibilité de ces ressources doit encore être renforcée.

La psychiatre plaide également pour une gestion plus collective de la santé mentale. "C’est aussi le but de cette journée de santé mentale", note-t-elle. "Actuellement, les problèmes de santé mentale sont encore fort stigmatisés, il y a plein de préjugés autour de tout ça. Quand on ne se sent pas bien, on n’ose pas en parler parce qu’on a peur d’être considéré comme fou, comme malade,… De l’autre côté, quand on est face à quelqu’un qui ne va pas bien, on ne sait pas toujours quoi dire, on se sent démunis. On se prive donc de ce soin collectif. Les parents, la famille, les amis, peuvent déjà apporter avec de l’empathie et de l’écoute un premier socle à cette prise en charge qui manque actuellement."

Pour aller mieux, de nombreuses ressources existent. Cela commence par des actions très simples. Caroline Depuyt recommande par exemple de faire des exercices de respiration qui permettent de calmer son système de stress. Elle invite aussi la population à "aller dehors, au soleil, parce que la lumière naturelle est vraiment excellente, ainsi que se bouger, faire du sport, celui qu’on aime, parce qu’on peut prendre un peu de plaisir dans la vie".

Un colloque sur la prévention des problèmes de santé mentale chez les 0-12 ans sera organisé par Unicef Belgique, l’Agentschap Opgroeien et l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) le 18 octobre à Bruxelles.