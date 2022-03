Journée internationale de la glace artisanale : découvrez notre carte du meilleur glacier près de chez vous

Ce 24 mars, on célèbre l'une de nos gourmandises préférées : la glace ! Mais pas n'importe laquelle : celle fabriquée avec amour et passion par des artisans de Wallonie et Bruxelles.

Voici donc dans cette carte interactive, les bonnes adresses pour déguster UN BUON GELATO près de chez vous !

Dès les premiers rayons de soleil, on en trouve à tous les coins de rue... Et pour cause, la glace fait assurément le bonheur des petits et des grands.

Mais dans cette ribambelle de friskos et de cornets, comment savoir où aller déguster une bonne glace artisanale ?

Laissez vous guider par notre carte ! On vous propose un tas d'adresses qui vous feront goûter de tout... des arômes les plus fous aux parfums de votre enfance.

Si vous en connaissez d'autres, alertez-nous !