Journée internationale de la Francophonie : écoutez ces podcasts français, canadiens, suisses et d'outre-mer

Défendre le français et la liberté de la presse à travers le monde

Interview d'Anne-Cécile Robert, nouvelle présidente internationale de l'Union de la Presse

Francophone (UPF) et directrice des éditions et des relations internationales de la revue "Le Monde

diplomatique". Elle décrit les objectifs renouvelés de l'ONG, à savoir la défense du français et la

liberté de la presse. Avec la participation de Jean-Philippe Jutzi, président de la section suisse et vice-président international Europe de l'UPF. Par Antoine Droux.

Médialogues 12 janvier 2023

Parler la langue d'ici

Que ce soit pour une personne expatriée pour son travail, une personne qui poursuit ses études

à l'étranger ou pour une personne qui demande l'asile, parler la langue du lieu permet de mieux

s'intégrer. Mais à quel moment pouvons-nous dire qu'une personne est intégrée ? Quelles sont les

valeurs acquises qui peuvent le confirmer ? Quelles sont les différences d'accès à l'intégration selon les statuts sociaux ? Tribu en parle en compagnie d'Anne-Christel Zeiter-Grau, enseignante-

chercheuse à lʹÉcole de français langue étrangère de l'université de Lausanne.

Tribu 14.03.2022

La langue française 1/5 - 2/5 - 3/5 - 4/5 - 5/5

Avec Mathieu Avanzi, professeur du Centre de dialectologie et d'étude du français régional,

l'Université de Neuchâtel.

Dis, Pourquoi ? 21-25.11.2022

Emission spéciale: quʹest-ce que l'éloquence en 2023 ?

Vertigo 14.03.2022

L'histoire du grand "R"

Dans la langue française. Qu'on le roule au bout de la langue, qu'on le râcle au fond de la gorge

ou qu'on l'efface, le son R est un marqueur fort de l'évolution de notre langue. Pauline Seiterle a

rencontré Andrès Kristol, ancien professeur d'Histoire de la langue française et de dialectologie

gallo-romane à l'Université de Neuchâtel, aujourd'hui à la retraite.

Le grand air (émission d’été) 04.08.2022