Journée familiale et festive pour se questionner sur l’avenir de notre planète ! C’est à Courrière ce 23 avril

CirK’IdylliQue, c’est un artiste clown, danseur, musicien… Kévin Troussart, qui, après 20 ans au service d’autres compagnies a eu envie de réaliser son rêve de jouer sous chapiteau, en famille.

Marine Liard, bibliothécaire et animatrice de formation, qui s’est vue aspirée dans ce rêve qu’elle partage depuis des années.

Charlie, un fils de 10 ans qui avait envie d’être sur scène et Léanne, 6 ans, qui commence a prendre part à la régie et à la musique.

S’est greffé à ce rêve, l’envie familiale d’interpeller enfants et adultes sur notre rapport au monde, aux déchets, à la nature… à la vie quoi !

Kévin Troussart était l’invité d’Isabelle Verjans dans Namur Matin ce mardi