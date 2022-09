Journée estivale ce jeudi

Demain vendredi, après une matinée ensoleillée et déjà chaude, l’après-midi le temps deviendra un peu plus nuageux et même localement lourd, notamment sur l’ouest du pays. En toute fin de journée, il n’est pas impossible que quelques orages approchent par la France sur la moitié sud de nos régions. Les températures restent toujours élevées, 23 à 28°C. La nuit de vendredi à samedi et samedi matin des averses séviront sur le pays et l’on pourrait entendre gronder le tonnerre par endroit.